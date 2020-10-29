حسن: للتكامل بين المستشفى الخاص والعام لمواجهة التحدي

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن قرارات الاقفال هي لحماية المواطنين مع مواكبة رسمية يلزمها ايضا الدعم ومؤازرة الجميع ووجوب رفع الصوت والتحذيرات حيث نصل الى الخط الاحمر بعدد الاسرة ولذا تؤخذ الاجراءات وضرورة الخروج من بعض التفاصيل الصغيرة التي من الممكن أن توصلنا الى المجهول. وعندما يكون هناك تعاون من المجتمع تبرز النتائج”.

وأشار حسن خلال زيارة المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية – مستشفى عين وزين إلى أن المشكلة تحتاج الى تعاون وتخطيط، وهنا اهمية المستشفيات الخاصة الى جانب المستشفيات الحكومية لمواجه التحدي بتكامل تام خصوصا اذا كانت مثل مستشفى عين وزين حيث نفتخر بالارقام عندكم لو قسنا الموازنة المخصصة له وما يقوم به؟ هذه اهمية الشفافية التي نطمح اليها كي لا يبقى عندنا الفرق بين العام والخاص ولا تفضيل بينهما.

ولفت إلى أننا نتطلع الى التكامل والتفاعل والشراكة في تحمل المسؤوليات. مباركة هذه الريادة والرؤية والقيادة والمسيرة دائما الحصن المنيع لمجتمعكم المصغر ولبنان”.