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حسن: لم نتبلغ من مصرف لبنان قيمة الدعم

10 - يونيو - 2021
حمد حسن

حمد حسن

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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الوزارة لم تتبلغ من مصرف لبنان قيمة مالية محددة للدعم، ولكن وفق الاتفاق ستباشر بختم كل فواتير الدواء المدققة منها، والمفقودة من السوق ليصار الى دعمها وتحريرها مباشرة من مستودعات الأدوية”.

ولفت في حديث اذاعي الى أن “وزارة الصحة تعمل على ثلاثة مسارات: التنسيق مع مصرف لبنان لتحرير دعم فواتير الأدوية، والعمل مع المستوردين لضمان صرفها من المستودعات ومع نقابة الصيادلة لمواكبة صرف الدواء بشكل شفاف للمواطنين”.

وعن ماراتون فايزر يومي السبت والأحد المقبلين، أشار حسن الى أن “الهدف تشجيع الناس على الإقبال لأخذ اللقاح والمستهدفون هم الفئات العمرية ما فوق الـ55 عاما”، متمنيا “التسجيل على المنصة حتى تكون العملية سلسة وسريعة، والتي ستشمل كل ذوي الإحتياجات الخاصة”.

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