حسن: ليس هناك وقت للتنظير ونسير وفق خطّة تتكامل مع القطاع الخاص

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال افتتاح قسم كورونا في مستشفى الحريري: “قمنا بواجبنا تجاه شعبنا وحققنا الأمن الصحي في المؤسسات الحكومية ولدينا خطة تتكامل مع القطاع الخاص”.

وأشار حسن إلى أنه ليس هناك وقت للتنظير وانما الوقت للعمل وهناك حقوق يجب أن تصل إلى كل الممرضين في المستشفيات الحكومية.

وشدد على أننا ما زلنا نعمل على رفع الجهوزية تباعاً وليس هناك من تخبّط كما يُقال في الإعلام لأنّنا نسير وفق خطّة تتكامل مع القطاع الخاص.

وأكد أنه لن يكون هناك أيّ تردد من الوزارة للتدقيق مع مدير أي مستشفى يتخلّف عن إنقاذ حياة الناس أو عن تقديم الطبابة لأيّ مريض.

يذكر أن أمس، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 16 حالة وفاة و1909 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن أي معطيات ملموسة أو تحسن ملموس بخفض عدد الإصابات أو نسبة الحدوث أو نسبة الوفيات لم يتحقق بعد، مشيرا الى أن علينا ألا نُضعف المعنويات ونحتاج لشجاعة الصبر.

واكد بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة لتقييم الواقع الوبائي أن علينا ان نعمل على تخفيض عدد الوفيات عبر التزامنا بعدم نقل العدوى الى منازلنا، لافتا الى أن أعلى نسبة وفيات هي بعمر ال60 فمن يخالطون ينقلون العدوى لكبارنا وهم يشكلون نسبة الوفيات التي يجب أن تنخفض.

وأشار الى نقطة مهمة وهي أن بعض حالات الوفيات بعمر الشباب هي حالات خاصة. وشدد على أننا لا نحمل الإقفال لـ 4 أسابيع وقد أوصينا بأسبوعين شرط الخروج الآمن، لأنها الفرصة الأخيرة المتاحة قبل انتهاء فترة الإقفال العام الباقي منها 10 أيام.

حسن كان قد وصف تسديد مستحقات المستشفيات بأنه إنجاز تاريخي وقال: “شكّلت لجنة ستواكب حالات كورونا التي سوف تدخل الى المستشفيات كما أنها ستراقب جودة الخدمات الطبية”.

ولفت الى أن 256 سريرًا باتت جاهزة في المستشفيات الحكومية وهذه القدرة القصوى ولدينا 252 سريريا في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن التقدم ملحوظ في رفع عدد أسرّة العناية الفائقة لمرضى كوفيد.