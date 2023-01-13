حسن مراد يلطش ميقاتي.. "النجيب لا يجيب"

غرّد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد على حسابه عبر تويتر، “لطالما حذرنا من عواقب انهيار قطاع التربية على البلد والمجتمع عسى أن تجد الحكومة الحلول المناسبة”.

وأضاف “‏أما وقد آلت الأوضاع الى ما آلت إليه ويبدو أن النجيب من الإشارة لا يجيب، ومن باب مسؤوليتنا فإننا دعونا الى اجتماع طارئ للجنة التربية يوم الثلاثاء سيصار بعده الى تسمية الأمور بأسمائها”.

لطالما حذرنا من عواقب انهيار قطاع التربية على البلد والمجتمع عسى ان تجد الحكومة الحلول المناسبة..

اما وقد آلت الاوضاع الى ما آلت إليه ويبدو ان النجيب من الاشارة لا يجيب، ومن باب مسؤوليتنا فإننا دعونا الى اجتماع طارئ للجنة التربية يوم الثلاثاء سيصار بعده الى تسمية الامور بأسمائها. — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) January 13, 2023