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حسن مراد يلطش ميقاتي.. "النجيب لا يجيب"

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يناير - 2023 2:32 مساءً
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غرّد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد على حسابه عبر تويتر، “لطالما حذرنا من عواقب انهيار قطاع التربية على البلد والمجتمع عسى أن تجد الحكومة الحلول المناسبة”.

وأضاف “‏أما وقد آلت الأوضاع الى ما آلت إليه ويبدو أن النجيب من الإشارة لا يجيب، ومن باب مسؤوليتنا فإننا دعونا الى اجتماع طارئ للجنة التربية يوم الثلاثاء سيصار بعده الى تسمية الأمور بأسمائها”.

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