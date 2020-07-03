حسن من مستشفى قانا: 750 مليون ليرة لدعمه وتجهيزه

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مستشفى قانا الحكومي، وبعد جولة داخل أرجاء المستشفى، قال وزير الصحة: “أتينا اليوم إلى هذا المعلم الذي شهد كما كل العالم على غطرسة العدو الإسرائيلي، لنكون في خدمة الإنسان، ولنقاوم الحرمان وسياسة التخلي عن القرى والبلدات الصامدة والنائية، لا سيما وأننا بصمود أهلنا في قانا والجنوب ولبنان، استطعنا أن نحافظ على هذا المعلم وعلى كل المعالم الأخرى”.

وأضاف: “أتينا اليوم لنرفع بقدر استطاعتنا الضيم والوجع والألم والحرمان عن الواقع الاستشفائي العام، وزيارتنا الى قانا ليست زيارة بروتوكولية، وإنما لنرفق الفعل بالقول، فقد أقررنا مبلغ 750 مليون ليرة لدعم هذا المستشفى ولتجهيزه بكل ما يحتاجه ليكون في خدمة أهلنا في هذه القرى والبلدات”.

وتابع: “اننا في الحكومة وفي وزارة الصحة وضعنا في أولويات عملنا في هذه المرحلة دعم المستشفيات الحكومية، لأن الواقع الاقتصادي والتضخم المالي وقلة فرص العمل، سيزيدون الاقبال على المستشفيات الحكومية”.

وأشار إلى أن “المستشفيات الخاصة هي شركة، ولكن من استثمر في هذا الحقل لمدة تزيد عن 30 عاما وكانت الأمور ميسرة، عليه أن يتحمل معنا القليل من العبء، فمهنتنا ورسالتنا في الطب هي رسالة انسانية بامتياز، وبالتالي لا يجوز أن نقارب كل المواضيع من منطلق مادي”.