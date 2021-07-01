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حسن: نعمل على الإسراع في عملية تلقيح المدرّسين في الخارج

1 - يوليو - 2021
حمد حسن

حمد حسن

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عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع النائب الدكتور إيهاب حمادة، يرافقه وفد من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، الآلية المناسبة التي سيتم اعتمادها لتلقيح الطلاب الذين سيأتون من الخارج هذا الصيف ويقضون في لبنان فترة لا تتعدى الشهر، والذين سيغادرون للالتحاق بجامعاتهم في فترة أقصاها أيلول المقبل.

وتم التوافق على التنسيق المباشر مع وزارة الصحة العامة من خلال إعداد قوائم يتم تحديثها بشكل أسبوعي لضمان عدم تأخر حصول الطلاب على اللقاح، على أن يتم اعتماد وثيقة رسمية تثبت الدراسة في الخارج.

ثم رحب الوزير حسن بالوفد وأكد أن “الاهتمام بالطلاب والحفاظ على صحتهم موضوع في غاية الأهمية”، مؤكدا أن “وزارة الصحة العامة ستعمل على تسريع تلقيح الذين يدرسون في الخارج لضمان استمرارية هذه الدراسة”.

وأكد أن “الCODE QR المصادق عليه من الوزارة معترف به دوليا ويتيح لهم الدخول إلى أي بلد يريدون”.

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