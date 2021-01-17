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حسن وقع العقد النهائي مع فايزر

17 - يناير - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ‏على العقد النهائي مع شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ‏ومئة ‏ألف لقاح.‏

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في بيان، أن ‏‏”الوزير الدكتور حمد حسن وقع صباح اليوم العقد النهائي مع ‏شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل ‏تدريجا بدءا من بداية شهر شباط‎.‎

وأضاف البيان: “هذا العقد يضاف الى الاتفاقية الموقعة في ‏شهر تشرين الاول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية التي ‏ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين وسبعمئة ألف ‏لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى لبنان‎”.‎

وأكد أن “وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص ‏في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي‎ Astrazeneca ‎و‎ ‎Sinopharm ‎بدءا من شهر شباط المقبل”.‎

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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