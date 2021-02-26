الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حسن: هناك الكثير من الصعوبة بتجسيد مثالية الورق على أرض الواقع

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 11:08 مساءً
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

A A A
طباعة المقال

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، خلال احتفال في ​مستشفى​ “أورانج ناسو” الحكومي في ​طرابلس​، ان “​اللقاح​ انطلق بشكل نموذجي جدا، وللأسف واجهتنا بعض المطبات، وأعترف ان هناك الكثير من الصعوبة في تجسيد مثالية الورق على أرض الواقع، وهذه الهوة بين النظري والتطبيق نحاول تذليلها بعناصر من الوزارة وباللحم الحي وبكل كفاءة وجدارة”.

ولفت حسن الى انه “عندما دعونا المواطنين ولا سيما من هم فوق ال 75 عاما الى التسجيل على المنصة، كان العدد في بداية الإسبوع 23 الفا واليوم بلغ 88 ألفا، قد يطالبنا أحد عمره 86 عاما بتلقي اللقاح اليوم وهو تسجل البارحة، فنقول له ذلك غير ممكن، فدعونا للمرة الأخيرة وسنظل ننادي كبارنا وبركتنا بأن يتسجلوا كي ننتهي من مرحلة B,A وننتقل بعدها الى الفئات الأخرى. كلنا مسؤول عن كل شائبة او أي تأخير إذا لم نعمل معا وفق ما تفاهمنا عليه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    لبنان يتصدر قائمة أكثر الشعوب غضبًا في العالم والأقل تعبيراً
    انهيار مبنى في طرابلس
    الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس
    الاساتذة المتعاقدون
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين استنكرت إذلال الأساتذة وموظفي الإدارات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟