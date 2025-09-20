السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
حسين الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية

منذ 56 دقيقة
النائب حسين الحاج حسن

شدد رئيس النائب حسين الحاج حسن على ضرورة “الثبات والتمسك بخيار المقاومة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستمرار الاحتلال لبعض النقاط اللبنانية، ورفض العدو الإفراج عن الأسرى، إضافة إلى الدعم الأميركي الممنهج لهذا العدوان”.

ورأى خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لـ”حزب الله”، “التمسك بخيار المقاومة، ودعمه وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة”.

واعتبر أن “قانون الانتخابات النيابية الحالي هو القانون النافذ”، معتبرا أن “بعض المطالب حول تصويت المغتربين تحمل نوايا للهيمنة والإقصاء، خاصة في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين في دول تدعم العدو الصهيوني”.

وختم الحاج حسن: “يحرص الفريق الوطني على ضمان تصويت المغتربين، إنما بطريقة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع”.

