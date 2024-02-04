حسين الحاج حسن: "الدولة العميقة" في لبنان لا تريد الاستقرار!

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن على ضرورة الإيمان بالعيش الواحد مع كلّ شرائح المجتمع اللبناني، لتجاوز كلّ المشاكل التي يمر بها البلد.

وتطرق الحاج حسن بلقاء مع فعاليات بلدتي القاع ورأس بعلبك في البقاع الشمالي، وذلك في منزل كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله في البلدة إلى ما يجري في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى، قال: “فشل العدوّ الصهيوني بعد أكثر من 118 يومًا من تحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزّة”، مؤكدا أن “الصهاينة فشلوا أمام المقاومة الفلسطينية في استعادة أي اسير حيّ، وفي القضاء على حماس وكلّ فصائل المقاومة، وهم يعترفون بأن المقاومة ما زالت تحتفظ بـ 80% إلى 90% من قوتها، وتعمل كما يجب، وأنها ما زالت تقاتل إلى اليوم في شمال قطاع غزّة الذي زعم العدوّ أنه أكمل العمل به”.

وأضاف، “العدو الإسرائيلي وقع في مأزق خيارات، فلا هو يستطيع أن يعلن هزيمته، ولا قادر على أن يكمل الحرب، بينما يتخبط مسؤولوه ويتقاتلون، حتّى وصل الأمر برؤساء اجهزته الأمنية للتصريح بأنهم سيستقيلون عندما تقف الحرب على غزّة، لأنهم يعتبرون أنفسهم قد فشلوا فشلا ذريعا في السابع من تشرين والى اليوم، وسيكون لهذا الحدث الاستراتيجي تأثيراته الكبرى على مستوى المنطقة”.

وشدّد الحاج حسن على أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو قضية سياسية وليست دستورية وسببها الانقسام السياسي الكبير في البلد، والذي يؤدي إلى عدم التفاهم على كثير من القضايا وصولا إلى التفاهم على شخص الرئيس”.

وأردف، “هناك أمور عدة مطلوبة لكي يتحسن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، والاستقرار الأمني والسياسي والإصلاح الاقتصادي، والذي لا تريد الدولة العميقة في لبنان ان يتم إنجازه، وهي التي حاربت الزراعة والصناعة واعتمدت في سياساتها فقط على النظام الريعي”.