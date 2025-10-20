حسين الحاج حسن: على الحكومة أن تجتمع وتناقش كل هذه الاعتداءات

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن: “إننا من منطلق إيجابي نقول وندعو الحكومة إلى ‏التصدي لمسؤولياتها الواردة في خطاب القسم والواردة في البيان الوزاري، ولذلك نحن جميعاً معنيون، وفي الطليعة ‏المسؤولون الذين يتحملون مسؤولية القرار والاتصالات السياسية والدبلوماسية”.‏

وفي شأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أشار إلى أنه، “بالأمس ارتقى شهيد من شمسطار وشهداء ‏وجرحى في الجنوب، فنحن أمام عدوانٍ صهيوني متمادٍ بغطاء أميركي كامل، وهذا امتحانٌ وابتلاءٌ وتحدٍّ علينا أن نصمد ‏ونثبت أمامه، فالكلام الأميركي واضح والمطالب الإسرائيلية واضحة، الأميركيون والإسرائيليون كما قال باراك في مقابلته ‏الأخيرة، وللأسف البعض ينسى في لبنان، حيث وصف الصراع كالتالي هناك طرفان يتصارعان في المنطقة، طرف ‏سينتصر، وعلى الطرف الآخر أن ينصاع ويخضع، وقال إن السلام وهم، وإن إسرائيل لا تريد أن تنسحب من النقاط ‏الخمس، وإن إسرائيل تريد في المنطقة أن تذهب حيث تشاء ومتى تشاء وكيف تشاء. أمام هذا الكلام الأميركي الواضح لا ‏يجوز أن ينخدع البعض بأي كلام أميركي أو إسرائيلي أو أوروبي خادع”.

اضاف: “الإسرائيلي يدّعي أنه يقصف منشآت لحزب الله ‏وللمقاومة، بينما هو في الحقيقة، ومنذ أسابيع، يقصف منشآت مدنيّة عبارة عن شركات تعمل في مجال الباطون والزفت ‏والجبالات والكسارات والجرافات، وفي مناطق بعيدة عن قرى الحافة، في رسالة واضحة تقول من جهة الإسرائيلي إن ‏هناك خطاً أحمر أمام الإعمار، وخصوصاً في قرى الحافة، وفي ظل تواطؤ أوروبي وأمريكي وغربي يمتد إلى أطراف ‏أخرى، وهذا هو حقيقة المشروع الأمريكي الحالي: منع إعادة الإعمار والتمهيد لمشاريع توسعية لم يُخفِها نتنياهو حين قال ‏إن إسرائيل لا تحترم حدود سايكس بيكو”.‏

وأكد أنه “أمام هذه التحديات، وطالما أن الجميع يتحدث عن الدولة وسيادة الدولة وحماية الدولة لمواطنيها، السؤال هنا: ‏كيف ومتى وبأي وسائل؟ طبعاً قدّم لبنان شكوى بعد انتظار طويل إلى مجلس الأمن، انتظروا ما يقارب العشرة أشهر من ‏الاستمرار في العدوان الصهيوني حتى قدّموا شكوى منذ بضعة أيام على إثر الغارات على سينيه والنجارية، جيد، هذا تطور ‏مهم”.‏

وختم: “نحن نعتقد أنه على الحكومة أن تجتمع، وفي أول اجتماع لها، تناقش كل هذه الاعتداءات وتقول ‏ما تريد أن تفعل. ماذا تريد أن تفعل لوقف العدوان؟ وماذا تريد أن تفعل للضغط لفرض الانسحاب الإسرائيلي ولعودة ‏الأسرى؟ وماذا تريد أن تفعل لإعادة الإعمار؟ لأن هذه الأمور أساسية وبديهية إذا كنا نتحدث عن سيادة، وعن دولة، وعن ‏مؤسسات، وعن كرامة وطنية”.‏