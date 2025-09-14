حسين الحاج حسن: لن نسلم سلاحنا لاحد!

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: “نقول لشركائنا في الوطن لبنان يحتاج لاستراتيجية دفاع وطني او امن وطني ولكن هل أنجزت المهام السيادية للدولة؟ هل خرج الاسرائيلي من ارضنا؟ هل توقف العدوان على شعبنا وارضنا؟ هل استعدنا اسرانا؟ هل بدأت اعادة الاعمار؟ وعلام الاستعجال في اعطاء العدو وراعيه الاميركي اوراق قوة لبنان من دون اي مقابل فيما العدو يتوسع يوميا”.

واضاف: “نحن ثابتون على مواقفنا. صامدون امام كل الضغوط. لن نسلم سلاحنا لاحد سلاح العزة والكرامة والشرف، وعلى جميع اللبنانيين ونحن منهم ان ننجز كعهد وحكومة ومجلس نيابي وجميع المسؤولين ونحن منهم تحرير الارض، وقف العدوان، استعادة الاسرى، البدء باعادة الاعمار، نقاش استراتيجية امن وطني او دفاع مدني واقرارها وبعدها نرى ماذا سنفعل وليس العكس، نفعل ماتريده اميركا واسرائيل وبعدها نرى ماذا يقدموا لنا، هذا اسلوب خاطئ بكل ما للكلمة من معنى”.

وتابع: “بعد عام على معركة اولي البأس سنبقى أولي بأس شديد وسنستمر في خيار مقاومتنا والدفاع عن سيادتنا وخيار حماية لبنان ونحن نمد ايدينا الى كل اللبنانيين بصدق فعسى ان يمدوا ايديهم الينا بصدق لنبني وطنا عزيزا سيدا حرا مستقلا، لاوطنا تستبيحه طائرات العدو وتستبيحه سياسية اميركا”.

واردف: “اسرائيل لا تحتاج لا الى ذرائع ولا يردعها نزع الذرائع وها هي وصلت الى قصف الدوحة رغم وجود قاعدة اميركية كبيرة فيها ورغم وجود اتفاقيات دفاعية وامنية مع اميركا.

وختم الحاج حسن: “لذلك نحن ندين العدوان على قطر وندعو الدول العربية والاسلامية التي ستجتمع في الدوحة في مؤتمر القمة الى موقف تاريخي واستثنائي في وجه الغطرسة الاميركية قبل الغطرسة الاسرائيلية ان كان هناك من امكانية لديهم ان يقفوا في وجه الاميركي”.