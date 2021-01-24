حسين عواضة: في البقاع الصيارفة يصرّفون مئات ملايين الليرات السورية مقابل الدولار

اعتبر رئيس جمعية تجار بعلبك الوسط التجاري حسين عواضة أن “التهريب كبير والمواد الغذائية تمّ تهريبها بشكل كبير جدّا ولكن الجيش أوقفه اليوم بنسبة 80% في الفترة الاخيرة”.

واشار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى أن “محطات البنزين بعد حربتا تبيع صفيحة البنزين بـ35 الفا أي بأغلى من سعرها واصحاب المحطات يقولون لأنفسهم “عبّى عبّى وإذا لأ بهرّبها”.

وقال: “اصحاب الشركات المستوردة للمواد الغذائية المدعومة “حرامية” وبعلبك كلّها لم تستحصل على مليار ليرة من المواد المدعومة”، متهما هذه الشركات بتخزين المواد المدعومة وتهريبها. وتابع: “النيابة العامة “فيها تروح وتشوف” المواد الغذائية المدعومة تهرّب الى سوريا”.

واضاف: “شاحنات المواد الغذائية المدعومة تهرّب عبر الحدود ونحن أبناء منطقة بعلبك لا نستفيد من المواد المدعومة”.

واشار الى عمليات تصريف في البقاع لليرة السورية مقابل الدولار، قائلا: “هناك صيارفة في منطقة البقاع يسلّمون الدولار الى سوريين مقابل مئات الملايين من الليرة السورية”.

وقال: “كما ان هناك سوريون اليوم يبدّلون الليرة اللبنانية في السوق اللبناني بالدولار بعدما كان حاكم مصرف لبنان قد تحدث في وقت سابق عن ان هناك ليرة لبنانية مختفية من الاسواق”.