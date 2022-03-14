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حصيلة التدابير الأمنية لوحدات الجيش في شباط

14 - مارس - 2022
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:
“حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط المنصرم هي: توقيف 391 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعدددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 59 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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