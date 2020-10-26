حصيلة كورونا في السجون اللبنانية

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيانٍ أنه،”في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون، تم تشخيص /473/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /381/ سجيناً، ولا تزال حالة واحدة في المستشفى قيد المعالجة، كما تبين وجود /40/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت و/19/ حالة إيجابية في سجن البترون”.

وتابع البيان، “أمّا في سجن زحلة، فقد سجل في اليومين الأخيرين /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى ان جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا توجد اية حالة تعالج في المستشفى، تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية”.

وتقوم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.