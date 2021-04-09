حظر تجوّل وتشددٌ بالاجراءات... إليكم التوصيات الجديدة للجنة "كورونا"

أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بياناً، أشارت فيه إلى أن استناداً إلى مرسوم تمديد التعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا لغاية 30/9/2021 وبعد تقييم الواقع الوبائي والإجراءات الواجب إتخاذها للحد من انتشار الفيروس وبناء على نسب إنتشار الوباء المرتفعة في المحافظات عامة لأخذ العلم بما يلي:

1- التشديد على إلزامية وضع الكمامة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

2- منع الخروج و الولوج إلى الشوارع و الطرقات إعتبارا من نهار الإثنين الواقع بتاريخ 12/4/2021 ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الخامسة فجراً من كل يوم حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالأشخاص الذين تم إستثناؤهم بموجب القرار96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقا للشروط المحددة في متنه وللأشخاص الذين لا يشملهم الإستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطات المحروقات وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.

3- الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع ضرورة إتخاذها للإجراءات المشددة في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 30% من قدرتها الإستيعابية.

4- يسمح للأشخاص بالإنتقال من وإلى مطار بيروت الدولي خلال توقيت حظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بعد إبرازهم المستندات اللازمة ( تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة، ….).

5- يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام والمأكولات بعد إستحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات.

ونشرت جدولاً يظهر القطاعات التي يسمح لها بالعمل خلال مدة حظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات وتوقيت عملها ومستند التجول للعاملين فيها.