حفاظًا على حياة المرضى.. المستشفيات تُطالب باستثنائها من إضراب شركات النفط

أعلنت نقابة المستشفيات أنه “إزاء القرار الذي اتخذته الشركات المستوردة للنفط بالإضراب والتوقف عن التسليم، ولما كان لهذا القرار تداعيات على المستشفيات تؤدي إلى توقفها عن العمل انطلاقًا من حاجتها إلى مادة المازوت لتشغيل المولدات لديها، فإن نقابة المستشفيات وبصرف النظر عن أحقية القرار المذكور، تهيب بهذه الشركات استثناء المستشفيات منه والعودة إلى تسليمها حاجتها فورًا وذلك حفاظًا على حياة المرضى”.

جاء ذلك بعد أن كان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، قد أكد الالتزام بالإضراب اليوم، والتوقف عن استيراد وتسليم المحروقات، إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على غفلة من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة.

وإذ أكد شماس في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ المحطات اليوم تعمل بشكل طبيعي وتستقبل المواطنين حتى نفاد الكميات الموجودة لديها، أوضح أنّ العمل جارٍ منذ السبت مع المسؤولين، لبلورة انعكاسات هذا القرار وإمكانية الرجوع عنه، تمهيدًا لإعادة فتح أبواب الشركات المستوردة.

شماس شدد على أنّ الشركات المستوردة دفعت الضرائب المفروضة عليها عندما كانت الدولة تدعم الدولار، مشيرًا إلى أن المواطن هو من استفاد أولًا من الدعم ومن غير المقبول فرض ضرائب إضافية على الشركات.