الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حفاظًا على هيبة الدولة.. توقيف شخصين تعرّضا للقوى الأمنيّة وبكركي

منذ 10 دقائق
الدورية التي تعرضت للتهديد في الكورة

الدورية التي تعرضت للتهديد في الكورة

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، توقيف الشخصين اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل – الكورة بكلامٍ مسيء إلى القوى الأمنية وبكركي.

مولوي قال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: “حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، أوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل – الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرابطة المارونية
    "كلامٌ نابٍ بحقّ بكركي وتهديد بسرايا المقاومة".. والرابطة المارونيّة تطلب التحرّك فورًا
    ويليام نون
    بعد استدعائه.. ويليام نون: لن نحضر إلى التحقيق غدًا
    الدورية التي تعرضت للتهديد في الكورة
    بعدما هدّد عناصر دورية.. قوى الأمن تُلقي القبض عليه

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟
    بالفيديو: مودع يقتحم بنك اللبناني الفرنسي في النبطية