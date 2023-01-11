حفاظًا على هيبة الدولة.. توقيف شخصين تعرّضا للقوى الأمنيّة وبكركي

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، توقيف الشخصين اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل – الكورة بكلامٍ مسيء إلى القوى الأمنية وبكركي.

مولوي قال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: “حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، أوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل – الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي”.

حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، اوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل-الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي.

ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها التي تحمي المواطنين. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) January 11, 2023