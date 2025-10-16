الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
حفل تكريمي في المقاصد.. الرئيس نواف سلام يؤكد التزامه بدولة المؤسسات

منذ 39 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

اختتم رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام جولته في صيدا بحضور رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في المدينة، محمد فايز البزري، في مأدبة غداء تكريمية أقيمت في باحة ثانوية المقاصد.

تقدم الحضور كل من الرئيس فؤاد السنيورة ووزراء البيئة تمارا الزين، الطاقة والمياه جو صدي، الأشغال العامة فايز رسامني، بالإضافة إلى نواب، محافظ الجنوب، رؤساء بلديات، مفتيي صيدا وأبرشياتها، شخصيات دينية، سياسية، قضائية، اقتصادية، اجتماعية وطبية، وفاعليات من المدينة.

في مستهل الحفل، رحب البزري بالرئيس سلام، مؤكداً دعم جمعية المقاصد لمسيرة الإصلاح الوطنية، وقال: “أهلاً بك بين محبيك وداعميك لإكمال مسيرة إعادة النهوض والإصلاح لهذا الوطن… نحن معك لبناء دولة العدالة والمساواة والإنماء المتوازن”. كما شدد على تاريخ صيدا المقاوم ودورها في حماية السيادة الوطنية.

من جانبه، اعتبر الرئيس سلام أن المقاصد ليست مجرد جمعية أو مدرسة، بل عنوان للنهوض المجتمعي والتنوع الإسلامي، مؤكداً أنه يشعر وكأنه في بيته بين أهله وأصدقائه. وأضاف: “إذا استمررنا بمسيرة الإصلاح التي بدأناها، سواء بالإصلاحات المالية أو الإدارية أو القضائية، سنتمكن من إنقاذ البلاد. نحن ملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، واستكمال عملية الإنماء وإعادة الإعمار، وتمكين أهلنا من العودة إلى منازلهم بكرامة”.

وختم سلام: “مشروعنا هو إعادة بناء الدولة ولن نتراجع، وسنواصل مسيرة الإصلاح للنهوض بالبلد وإعادة الإعمار والتنمية”.

وفي ختام الحفل، قدم رئيس جمعية المقاصد درعاً تكريمياً للرئيس نواف سلام تقديراً لجهوده ودعمه لمسيرة الجمعية والمجتمع الصيداوي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

