حفل تكريم في اليرزة.. المؤسسة العسكرية "على عهدها"

ترأس قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، حفل تكريم رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم والمفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق، لمناسبة إحالتهما على التقاعد، وذلك في حضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة.

ونوّه العماد عون بـ”مسيرة اللواءَين المكرَّمين وبصماتهما المشرقة في مختلف المراكز التي تسلّماها”، مُشيداً بـ”تضحياتهما خلال سنوات خدمتهما، وتفانيهما في أداء الواجب”.

من جهة أخرى، شَكَرَ اللّواء الركن العرم واللّواء الركن اسحق لقائد الجيش والضباط والعسكريين “محبّتَهم ووفاءهم”، وأكّدا ثقتهما في أنّ المؤسسة العسكرية “ستستمر على عهدها ووعدها في ظلّ قيادتها الحكيمة ورجالها الأبطال، سنداً يحمي لبنان وأهله”.

وفي ختام الحفل، قدّم العماد عون لكلّ من اللّواءَين المكرَّمَين درع الجيش عربون شكر وتقدير.