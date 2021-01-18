حقيقة الفيديو المتداول لسيدة مصابة بكورونا تشكو من تنظيم محضر ضبط بحق ابنها

بعد تداول فيديو تظهر فيه امرأة مصابة بكورونا وموضوعة على جهاز تنفس في المستشفى، وتشكو من تنظيم محضر ضبط بحق ابنها الذي كان متوجها لجلب اغراضها من المنزل بالرغم من عرضه التقرير الطبي على العنصر، تبين، بحسب القوى الامنية، ان ابن المصابة حضر امام الطبيب المعالج وطلب منه تزويده بتقرير طبي بعد أن تم تنظيم محضر ضبط بحقه بهدف عدم تكرار المخالفة اثناء انتقاله في اوقات لاحقة.

وقالت القوى الامنية: “كنا نتمنى على الشاب عدم ابلاغ والدته بهذه المعلومات الخاطئة وهي بهذه الحالة”، متمنية الشفاء العاجل للسيدة ولجميع المصابين، وعدم التسرع في نقل اخبار غير موثوقة.