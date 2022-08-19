حكمان في حقّ متّهمَين بأعمال إرهابية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية، برئاسة العميد علي الحاج، حكمَين بالصورة الغيابية في حق المتهمَين الفارَين من وجه العدالة: صالح غوطاني وإبراهيم الخليل (فلسطينيان)، قضيا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهما، وتقديم كل منهما بندقية حربية، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين في حقهما، سنداً للمواد 335/ عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72/ أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامهما في مخيم عين الحلوة، على الإنخراط في مجموعة إرهابية مسلّحة بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والقيام بها، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.







