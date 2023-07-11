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حكم بسجن ديما صادق بدعوى من "التيار الوطني الحر"

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2023 9:42 مساءً
القضاء

القضاء

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أصدرت محكمة في بيروت قراراً بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة عام وبتسديد غرامة مالية في دعوى قدح وذم وإثارة النعرات الطائفية، رفعها ضدها “التيار الوطني الحر” بزعامة النائب جبران باسيل.

ونشر محامي “التيار الوطني الحر” ماجد بويز على “تويتر” صورتين للقرار القضائي الذي أصدرته القاضية روزين حجيلي أمس الإثنين، أظهرتا أن القرار ينص على سجن صادق مدة عام وحرمانها من بعض حقوقها المدنية ودفعها تعويضاً للتيار قدره 110 ملايين ليرة.

ورداً على القرار، نشرت صادق فيديو عبر “تويتر” أوضحت فيه أن القضية تتعلق بتغريدة تعود لعام 2020 وصفت فيها أعضاء “التيار الوطني الحر” بـ”العنصريين والنازيين”.

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