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حكم غيابي بالإعدام على أحد عناصر حزب الله لإدانته بقتل عنصر من اليونيفيل!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 4:43 مساءً
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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أصدرت المحكمة العسكرية، حكمها بقضية قتل الجندي الإيرلندي من قوة “اليونيفيل” شون رون وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي، محمد عياد.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” بأن المحكمة العسكرية أصدرت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حكما بالإعدام غيابيا، بحق المتهم بقتل الجندي بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتهم عناصر من “حزب الله” بالضلوع فيها.

وقتل روني في ديسمبر 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح، خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة، أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.

وكان القضاء اللبناني اتهم في يونيو 2023 خمسة عناصر من “حزب الله” بجرم القتل عمدا، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما بأن الحزب كان قد سلم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي إلى الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني.

إلا أن “حزب الله” استنكر في حينها اقحام عناصره في التحقيقات، بحسب ما أفاد مصدر من الحزب.

وأخلي سبيل عياد في نوفمبر 2023، “لأسباب صحية”، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.

وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عياد، استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين “سلموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات” بعدما كانوا “تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة”.

وقال إن “أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم” تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس.

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