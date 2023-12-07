حكومة الاحتلال تردّ على نتائج تحقيق حول استهداف صحافيين في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الخميس، أنّه ليس على علم بالنتائج التي توصل إليها محققون وتفيد بأن نيران دبابة إسرائيلية قتلت الصحافي في رويترز عصام العبد الله وأصابت ستة آخرين في لبنان، لكنّه نفى قيام القوات الإسرائيلية باستهداف المدنيين.

وردًا على سؤال عن النتائج التي توصلت إليها تقارير لرويترز ووكالة فرانس برس ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قال ليفي في إفادة صحافية بثها التلفزيون: “نحن لا نستهدف المدنيين.. نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الأذى”.

يأتي ذلك فيما أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية التي قتلت الصحافي في رويترز عصام العبد الله وأصابت ستة آخرين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر تشرين الأول كانت على الأرجح هجومًا مباشرًا على مدنيين ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان منفصل أن الضربتين الإسرائيليتين كانتا “هجومًا متعمدًا على ما يبدو على مدنيين وبالتالي تشكل جريمة حرب”.

وخلص تحقيق أجرته رويترز ونشر اليوم الخميس، إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل العبد الله وأصاب ستة صحافيين آخرين بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحافيون يصورون قصفًا عبر الحدود من مسافة بعيدة.

في سياق متصل، أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس، أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحافياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران لوكالة فرانس برس، في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما الى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في “جريمة حرب”، وفق ما قالتا لوكالة فرانس برس.