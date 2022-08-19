حليب الأطفال متوفّر!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

تؤكد وزارة الصحة العامة أن كمية عبوات حليب الأطفال التي تم توزيعها في الأسبوعين الأخيرين على 2988 صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية بلغت أكثر من عشرة أطنان، حيث من المفترض أن تكفي هذه الكمية السوق حتى تشرين الأول المقبل.

وفي التفاصيل أن التوزيع تم كالآتي:

39983 علبة Nursie كالتالي:

25668 علبة Nursie1

5703 علبة Nursie 2 400 GR

8612 علبة Nursie Specials.

53286 علبة Aptamil كالتالي:

19373 علبة Aptamil Stage1

22142 علبة Aptamil Stage2

11771 علبة Aptamil Special Formula

26563 علبة Novalac كالتالي:

10094 علبة Novalac1 400GR

4269 علبة Novalac 2 400GR

2891 علبة Novalac2 800 GR

1824 علبة NovalacAC 400GR

416 علبة NovalacAD 600GR

3021 علبة NovalacAR1 400 GR 125

1728 علبة NovalacIT1 400GR 125

651 علبة NovalacIT2 400GR 125

1657 علبة NovalacIT3 800 GR

كما من المفترض أن يتم توزيع كميات إضافية من حليب الأطفال الأسبوع المقبل كالتالي:

40008 علبة Similac

5758 علبة Nursie1 400GR

484 علبة Nursie Comfort1 400 GR

3120 علبة NursieCT 400GR

23172 علبة Nursie AR 1 400GR

9032 علبة PRE Nursie 400GR

2708 علبة Aptamil AR 400GR

5120 علبة Aptamil Comfort 2 400GR

بناء عليه، تستغرب الوزارة ما يتردد عن فقدان الحليب في السوق وتأسف لفقدان الشعور بالتضامن والمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، خصوصًا إذا ما كان السبب تكديس العبوات واحتكارها لاعتقاد لدى البعض بأنه يمكن أن يستفيد من إرتفاع محتمل لسعرها في المرحلة المقبلة.

إن الوزارة تجدد دعوتها جميع المعنيين إلى عدم تكرار تجربة الإحتكار غير الإنسانية والإضطرار إلى تلف بضاعة منتهية الصلاحية في مقابل حرمان الأطفال حقهم الطبيعي بالتغذية”.