حليمة القعقور سألت عن خسائر منصة صيرفة

وجّهت النائبة حليمة القعقور سؤالاً الى “رئيس حكومة تصريف الأعمال مجتمعة بكامل أعضائها وإلى وزير المالية في شأن خسائر منصة صيرفة، ولماذا لم يتم إنشاء منصة شفافة للتداول يتحكم بها السوق وتكون أساسا لتوحيد سعر الصرف”.

ولفتت في السؤال الى أنه “بتاريخ 17\5\2021 أطلق مصرف لبنان منصة صيرفة بزعم أنها ستسمح بأن يصبح سوق الدولار أكثر شفافية”، مشيراً إلى أنه “بحسب دراسة أعدتها مبادرة سياسات الغد، فإن منصة صيرفة قد كلفت مصرف لبنان منذ إطلاقها وحتى آب 2022 مبالغ مالية باهظة”.

وقالت ان “أكثرية التداول على منصة صيرفة هي لشراء الدولار، وأن الفارق بين سعر الصرف في السوق الموازية وسعر الصرف على منصة صيرفة يتحملها مصرف لبنان، وبلغت الخسائر الناجمة عن هذه الفروقات خلال ثمانية أشهر 885 مليون دولار أميركي”، مشيرةً الى أن “هذه المبالغ استهلكت على إطفاء الخسائر الناتجة عن منصة صيرفة، في حين أنه كان بالإمكان القيام ببرامج اجتماعية لها فعالية أكثر، وحيث أن منصة صيرفة أيضاً شكلت رافعة للتجار الكبار لتكديس أموالهم”.

وسألت: “ما هي الأهداف الحقيقية الكامنة وراء انشاء هذه المنصة التي أرهقت مصرف لبنان بالخسائر المالية الكبيرة؟ وهل حققت المنصة الأهداف الكامنة خلف انشائها وكيف؟ ولماذا لم يتم انشاء منصة شفافة للتداول بالعملات ويتحكم بها السوق، بحيث يتم على أساسها توحيد سعر الصرف ووقف النزيف النقدي من الاحتياطي في مصرف لبنان؟”.

وطالبت بـ”تقديم جواب خطي على الأسئلة المذكورة خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.