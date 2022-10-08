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حليمة قعقور: أزمة التهريب ليست تقنية بل تكمن في الغطاء السياسي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 7:39 مساءً
النائبة حليمة قعقور

النائبة حليمة قعقور

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يعاني لبنان من ازمة تفلت حدودي وخصوصاً من الجانب السوري، بحيث لاتزال عمليات تهريب العديد من المواد الاساسية والمدعومة الى الحدود الدولة الشقيقة مستمرة الى يومنا هذا دون رقيب او حسيب.

هذا وقد اعتبرت النائب حليمة القعقور، أن “أزمة التهريب ليست تقنية، بل في الغطاء السياسي الذي يغطي التهريب والمهربين”.

وقالت في بيان: “حضرت الاجتماع الأخير للجنة الاقتصاد لبحث موضوع التهريب على الحدود مع سوريا”.

وتابعت: “أكدت خلال الاجتماع أن الأزمة ليست تقنية، بل في الغطاء السياسي الذي يغطي التهريب والمهربين، وأصررت على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا، فلا سيادة ولا اقتصاد مع حدود سائبة ومعابر غير شرعية”.

وختمت القعقور: “التزمت بمساءلة الحكومة على مخالفتها بيانها الوزاري لجهة ضبط التهريب، ولجهة عدم تقديمها الحاجات التقنية وأجهزة السكانر اللازمة لضبط المعابر الشرعية، وهو ليس التعهد الوحيد الذي نكثت به الحكومة على كل حال”.

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