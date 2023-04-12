حليمة قعقور: عدم اجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بإمتياز

اعتبرت النائبة حليمة قعقور، في تصريح أدلت به في المجلس النيابي، “أن ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، اتفاق الكتل النيابية على أنها تريد الانتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟”.

وقالت: “لنكن صريحين وواضحين، أن عدم اجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بإمتياز. أين انتظام عمل المؤسسات، ومن المسؤول عن الموظفين وعن الشق الأمني. الآن يقولون إننا غير مستعدين وغير جاهزين”.

ورأت “أن أي قرار بالتأجيل يعني أن هناك متضررين من موضوع اجراء الانتخابات”، وقالت: “لدينا تحفّظ على موضوع السحب الخاصة من دون رقابة، لكن من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. هناك استخفاف بعقول الناس، كان بالإمكان إجراء ضغط على الحكومة لاجراء الانتخابات البلدية”.