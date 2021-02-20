حلّ الخلاف بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة.. وإلا "فوضى استشفائيّة"

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، وكتب: “الخلاف المستجد بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة بالنسبة للقرار الذي اتخذته بعض المستشفيات بخصوص رفع التعرفة لمرضى المؤسسات الضامنة بسبب انخفاض الليرة اللبنانية, يجب حلّه بأسرع وقت وإلا سندخل في فوضى استشفائية وانهيار بعض المؤسسات الضامنة بسبب عدم قدرتها المالية”.

الخلاف المستجد بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة بالنسبة للقرار الذي اتخذته بعض المستشفيات على رفع التعرفة لمرضى المؤسسات الضامنه بسبب انخفاض الليرة اللبنانية , يجب حله بأسرع وقت والأ سندخل في فوضى استشفائية وانهيار بعض المؤسسات الضامنة بسبب عدم قدرتها المالية — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) February 20, 2021