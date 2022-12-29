الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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حل من وزارة المالية لمشكلة الطوابع

منذ ساعة واحدة
الطوابع

الطوابع

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أعلن مدير الخزينة بالتكليف في وزارة المال اسكندر حلاق أن وزارة المالية اخذت الاجراءات اللازمة لوقف الاحتكار في ما خص ازمة الطوابع.

وأوضح في حديث عبر “LBCI” أن مشكلة الطوابع أصبحت واضحة في العام 2019 اذ لم تستلم الوزارة الطوابع، وبقي فقط ما في المخازن. واشار الى أن الحاجة الشهرية للطوابع كانت 5 مليون ل.ل. حاجة شهرية واصبحت اليوم 10 مليون.

وكحلّ موقت للمواطن، اعلن عن ما يُعرف بإشعار التسديد اي اشعار مالي بموجب ايصال. ومثالا على ذلك، في حال المواطن كان بحاجة الى طوابع بقيمة 100 الف ولم يتمكن من الحصول عليها بالطرق الشرعية، يتوجه المواطن الى صناديق شركات تحويل الاموال وليبان بوست ويطلب دفع طوابع، فيدفع عندها الـ100 الف مع الحصول على ايصال، ويسلمه الى الدائرة الرسمية التي عليها عندها اتمام بالمعاملة، وتكتب ان رسم الطابع سدّد بتاريخ هذا اليوم.

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