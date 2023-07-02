حمادة: الانقسام الداخليّ يزداد تصلّبًا.. والحلّ الخارجيّ ليس قريبًا

أكّد النائب مروان حمادة أنّ “الوضع السياسي الداخلي في حالة جمود كامل من المتوقع أن يستمر لأشهر”، مشيرًا إلى أنّ “الانقسام العامودي في الداخل يزداد تصلّبًا”.

وأوضح حمادة، في حديث لـ “صوت لبنان” أنّ “الدول الخمسة المعنية بملف لبنان ليست على نفس الموجة، لناحية تضارب مواقفها ومقارباتها حول العلاقة مع إيران”، مستبعدًا “الحلّ الخارجي القريب لإنهاء الأزمة اللبنانية”.

من جهة ثانية، أشار إلى “دقّة المرحلة التي عكستها حادثة مقتل الشابين من آل طوق في بشري”، متخوّفًا من “تقوقع وتمترس اللّبنانيين مقابل بعضهم البعض”.

كما دعا حمادة إلى “ضرورة إدارة الأزمة بهدوء وعقلانية، وخصوصًا الأمور المالية، إثر نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

وشدد على “ضرورة البدء بحوار هادئ يحافظ على جذور لبنان وهويته الثقافية والتربوية”، لافتًا إلى أنّ “لبنان اليوم لا يشبه لبنان القديم، والجمهورية الأولى أفضل من الثانية”.