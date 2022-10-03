الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمادة: خاتمة موثقة في ملف الترسيم... وبصيص نور!

منذ ساعتين
مروان حمادة

مروان حمادة

A A A
طباعة المقال

توقع الوزير السابق مروان حمادة أن يصل لبنان إلى خاتمة موثقة في ملف الترسيم مع إسرائيل، ورأى أنّ التفاصيل الصغيرة لن تعيق الوسيط الأميركي أموس هوكستين الذي فرض على إسرائيل بعض التنازلات.

واعتبر حمادة في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ هذه المرحلة وان طويت إيجاباً فهي بصيص نور إلى ظلام هذا العهد، شرط ألّا نقع فريسة الخلافات بين لابيدوناتانياهو.

حمادة رفض وصف بعض الأسماء المرشحة للاستحقاق الرئاسي بالاستفزازية، لكنه اعتبر أنّها تنتمي إلى فريق من الفريقين الذين قسما لبنان، لافتاً إلى أنّ تخطيها ممكن من خلال مرشح سيادي وإصلاحي، لا يفجر الوضع في لبنان مع الفريق المسلح، وقال إن لم يطرأ أيّ جديد خلال المهل الدستورية فسيضاف إلى الأسماء المرشحة قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وعن الملف الحكومي، أكّد حمادة ألّا ثقة بحكومة شبيهة للحكومة الحالية ان كانت كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال، لأنّ الوضع يتطلب حكومة جدية.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    تخلّصت من زوجها بمساعدة ابن شقيقه... هذا ما حصل
    الدولار
    كيف افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع؟
    الطقس
    طقس خريفي معتدل في الأيام المقبلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    المقدم ربيع فقيه
    قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
    علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!