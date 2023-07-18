حمادة: رفض القوى المسيحية غيّر هذه المعادلة

أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أنّ “بيان اجتماع اللجنة الخماسية تضمن إعادة لأهم بنود البيان الصادر منذ سنوات في نيويورك الأمر الذي جاء مخيّبًا لآمال كَثيرين عوّلوا على تبني قضية الحوار”.

وفي حديثٍ لـ”صوت لبنان”، لفت إلى أنّ “البيان يدعو الى الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي والدعوة جاءت موجهة مباشرة للنواب ليقوموا بهذا الواجب”.

وأوضح حمادة ان “البيان وجّه دعوة للنواب للقيام بواجبهم الدستوري لتدمر أحلام البعض وتبني أحلام البعض الآخر، فالمهم الابتعاد عن الحوار والتفكير بقرارات جامعة الدول العربية وتطبيق “الطائف”.

وتابع: “عدم تبني الحوار هو حماية لاتفاق الطائف، فالحوار الذي يهدف اليه فريق الممانعة هدفه فرض فرنجية حيث سيستمر الى أن يتمّ انتخاب “رئيس الممانعة” كما حصل في الـ 2016″.

ولفت حمادة إلى أنّ “رفض القوى المسيحية غيّر هذه المعادلة وهذا ما يؤكد استحالة تجاوز رأيهم”.