الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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حمادة: سوابق عون لا تبشر بأنه سيسلم فور انتهاء ولايته

منذ 8 دقائق
مروان حمادة

مروان حمادة

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أشار النائب مروان حمادة الى أن حتى لو بقيت حكومة تصريف الأعمال تبقى حكومة تمارس مهامها، مضيفاً: يعملون على خطتين، خطة للاتيان برئيس جمهورية يكمل النهج وخطة لتشكيل حكومة يسيطر عليها هذا النهج.

وقال حمادة في حديث لكواليس الأحد من صوت لبنان: لم نعد بأكلة الجبنة بل أصبحنا بـ“أولاد الحرام”. أضاف: القوى المعارضة ما زالت موزعة.

ولفت الى الشعب اللبناني تم أخذه الى جهنم واتهامه بكل الاتهامات، مضيفا: صلاحيات الرئيس يمكن لمجلس الوزراء مجتمعا أم يمارسها.
ورأى أن سوابق الرئيس ميشال عون لا تبشر بأنه سيسلم فور انتهاء ولايته.

أضاف: صبيحة ١ تشرين الثاني يصبح كل شيء تابعا للحكومة الانتقالية.

وأشار حمادة الى أن الادارة مشلولة والقضاء مشلول والمصالح الخاصة والشركات في حالة افلاس، حتى الموازنة غير واقعية.

وعن صورة لبنان، قال: يحاولون حتى ضرب شركة الطيران الوطني.
وتوجه الى حزب الله، بالقول: يجب أن تعود الى لبنانيتك، مضيفا: الشارع الحقيقي الذي يضغط من أجل الحفاظ على الكتاب وهو الدستور.

وأكد أن اسم الرئيس الجديد لم يتبلور بعد، مضيفا: نريد رئيسا يليق بلبنان.
وشدد على أن وليد جنبلاط لم يترك المعارضة وهو يسير بالرئيس الذي يليق بلبنان.

وأكد أن على سليمان فرنجية الابتعاد عن سياسة بشار الأسد.
وقال: لا يمكن للنهج الحالي أن يستمر، مضيفا: العهد يجب أن ينتهي.

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