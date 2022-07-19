الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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حمادة عن اقتحام مصرف لبنان: يصبّ في إطار الفولكلور والحملات الإستعراضية

منذ 4 دقائق
مروان حمادة

مروان حمادة

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قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، أن اقتحام القاضية غادة عون لمصرف لبنان، إنما يصبّ في إطار الفولكلور والحملات الإستعراضية وحالة الجنون التي تحيط بالعهد وهذه الحاشية التي ما جلبت للبلد إلا الخراب والدمار والإفلاس، وأليس سيد هذا العهد من قال “إننا ذاهبون إلى جهنّم”؟ فطوال عهده لم يكن صادقاً إلا في هذه العبارة”.

ولفت في بيان، إلى أن “حفلة الجنون التي قامت بها القاضية عون، إنما تزامنت مع مثول الموظف “الآدمي” والشفّاف رئيس دائرة المناقصات جان العلّية في قصر العدل، وهو الذي كشف المستور، ما أفقد رئيس الجمهورية وتياره وقاضيتهم عون صوابهم، فحاولوا القيام بهذا الإستعراض في مصرف لبنان، دون الإكتراث بتردّداته السلبية على الموطنين كافة”.

وخلص النائب حماده، داعياً إلى” إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حفاظاً على البلاد والعباد، وما تبقى في هذا الوطن من مؤسّسات، ودرءاً للمزيد من الإنهيارات ولتخفيف معاناة الناس وفقرهم”.

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