الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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حمادة عن جلسة الكابيتال كونترول: القانون يحتاج الى من يطبقه

منذ 5 دقائق
مروان حمادة

مروان حمادة

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علّق النائب مروان حمادة في تصريح في مجلس النواب عن الجلسة المخصصة للكابيتال كونترول، ان “البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس بري”.

وقال: “هذا القانون ربما اليوم ضروري، كما كان منذ عامين او ثلاثة، عندما كان المطلوب منع خروج الرساميل من بعض النافذين. اما اليوم ماذا نفعل بهذا القانون وخصوصا بعض المواد منه، نحرم المودع من كل نتاج حياته ونحرمه قانونا من الدعاوى وماليا بسحب ولو قسط صغير من وديعته، ومستقبلا نذل اللبنانيين. ان هذا الذل يأتي في وقت يعمد المهربون المعروفون الى اخراج حقائب تحتوي على الاف الدولارات من مطار بيروت ومن الحدود”.

وتابع: “قبل ان نضع قوانين ونكدسها كرمى لعيون صندوق النقد، لنعد بناء الدولة، لان القانون يحتاج الى من يطبقه. نحن على ابواب انتخابات رئاسية وبعدها حكومية جدية بعيدة عن المطروحة حاليا، تليق بلبنان، ورئيس يليق بلبنان. عندها يتنظم عمل المجلس”.

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