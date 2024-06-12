الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمادة: كونوا على ثقة بأننا منتصرون

منذ ساعة واحدة
إيهاب حمادة

إيهاب حمادة

A A A
طباعة المقال

أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “العدو الإسرائيلي يهول ويهدد ولم يستطع ان يحقق إنجازا منذ تسعة أشهر في غزة المحاصرة، ولن يستطيع تحقيق أي إنجاز ولن يصمد، إذا ما دخل في معركة مع المقاومة في لبنان ومحور المقاومة الممتد من البحر إلى البحر”.

وقال خلال اللقاء السياسي الذي نظمه “حزب الله” في منزل ابو حيدر عساف في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي: “إن كل إسرائيلي اليوم على ثقة ويقين بأن ليس له مستقبل على أرض فلسطين، واعتبر أن الإسرائيلي رغم ما يظهره من خلال آلة القتل هو ضعيف ومرهق ويعيش العزلة على مستوى العالم”.

وشدد حمادة على أن “المرحلة المقبلة علينا والخارطة الجديدة للمنطقة، ليس لها علاقة بما يسمى إسرائيل، بل فيها فلسطين بحروف عربية، إسلامية ومسيحية لها علاقة كأرض مقدسة من حق اهلها من الفلسطينيين على اختلاف طوائفهم، وليست وعدا لليهود ولن يكونوا عليها إلا من خلال كونهم جزءا من التركيبة الموجودة في المجتمع الفلسطيني”.

وختم: “كونوا على ثقة بأننا منتصرون وان هذا الواقع سنصل اليه قرببا، وسنستفيد من ثرواتنا في لبنان والمنطقة على كافة المستويات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع لبري: نحنا مبسوطين فيك إنك ما بتخفش من التهديدات
    رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل
    الجميل: لا يبدو أن حزب الله مستعد ووجود رئيس في بعبدا يربكه
    صواريخ حزب الله
    بعد مقتل أبو طالب.. صواريخ حزب الله تصل طبريا بأعنف هجوم صاروخي منذ بدء الحرب

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
    النسيان
    هل تعاني من النسيان ومشاكل في الذاكرة؟.. جسمك يفتقد هذا الفيتامين