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حمادة: لا حلّ ديبلوماسيا فوريا لربط الجبهة الجنوبية بوقف الحرب على غزة

منذ ساعة واحدة
مروان حمادة

مروان حمادة

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قال النائب مروان حمادة، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، لإذاعة صوت كل لبنان، إننا “أمام لحظات حاسمة بانتظار نتائج المفاوضات الضيقة جدا في الساعات المقبلة لمنع المواجهة الشاملة مع إسرائيل”.

وكشف حمادة عن ان “الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيزور باريس في خلال اليومين المقبلين وقد ينتقل من هناك مجددا الى تل ابيب ومن ثم بيروت”.

وكشف عن ان “معظم السفارات الغربية استكشفت المنافذ البحرية لدرس إمكانية اجلاء رعاياها في حال تدهورت الأمور لان الأجواء في الأيام الأخيرة كانت متشائمة، على الرغم من كل النفي”.

وأوضح أن “لا حلّ ديبلوماسيًا فوريًا لربط الجبهة الجنوبية بوقف الحرب على غزة”، وقال: “ان المنتظر هو اقتراح يوقف القتال على الجبهة الجنوبية قبل الدخول في تفاصيل النقاط المختلف عليها والحديث عن تراجع الحزب ثمانية كلومترات، بانتظار رد حزب الله”.

    المصدر :
  • وكالات

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