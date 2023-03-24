حمادة: لبنان "مُشتّت".. وتأجيل التوقيت الصيفي "مزاح" في إدارة الدولة

دعا النائب مروان حمادة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن عوضًا عن التشريع، مشيرًا إلى أنّ المجلس النيابي ومنذ انتخابه في أيار الماضي لم يتمكن من إقرار أيّ من القوانين الإصلاحية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لأن المشكلة تكمن في الانقسام العامودي الكبير في البلاد.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر حمادة أن الأزمة هي بالفريق الحاكم وما ورثناه من آخر تداعيات ولاية الرئيس ميشال عون، حاصرًا الحل بوصول رئيس يستطيع نقل البلاد إلى حوار حقيقي بين الأفرقاء وقيادته إلى الخلاص.

وردًا على سؤال حول إعلان رئيس تيار المردة ترشحه رسميًا، قال حمادة: بين الترشيح وجمع الخمسة وستين صوتًا هناك فريق كبير.

واستغرب حمادة كيف أن لبنان ابتعد عن التفاهمات الأخيرة في المنطقة بدل الاستفادة من هذه الأجواء، وقال ها نحن نرى سوريا تعود إلى الحضن العربي فيما لبنان في حال تشتت.

وأقر حمادة بضرورة تصويب الرواتب في جلسة الإثنين، إلّا أنّه حذّر من سياسة الهروب إلى الأمام، فلا يجوز أن يكون الحلّ بالتوجه إلى المزيد من الاستدانة وطبع العملة الوطنية.

فيما انتقد حمادة مطالبة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتعميم تجربة القرض الحسن، متغافلاً المأزق السياسي على الرغم من أهمية الملف الاقتصادي.

وعن تأجيل العمل بالوقت الصيفي، اعتبر حمادة أن في القرار المزيد من المزاح في إدارة الدولة، وقال “للصيام قواعد لم تكن خاضعة لهذه البهلونيات”.