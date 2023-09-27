حمادة: نحن أمام مفترق بين الهبوط في "جهنم" عون و"الكرّوسة"

لفت عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، إلى أنّ “هناك شعورًا بفائض القوة عند حزب الله في حين أنّ الأمور لم تعد هكذا سواء إقليميًا أو محليًا، وحزب الله يحاول الاستفادة من التطورات الإقليمية من جهة والمحلية التي لها علاقة ببعض التعديلات التي قد تدخل على الطائف من جهة أخرى”.

وفي حديث عبر “صوت لبنان”، قال حمادة: “شعور حزب الله بفائض القوة ليس له انعكاس فعلي على صعيد المجلس النيابي من جهة، وعلى أرض الواقع من جهة أخرى، ونحن اليوم أمام مفترق أساسي وجودي على صعيد كل اللبنانيين بمن فيهم الطائفة الشيعية”.

وتابع: “نحن أمام مفترق بين الهبوط في وادي جهنم الذي وعدنا به الرئيس عون، وبين طريق صغير نحو التعاطف للوصول إلى “الكرّوسة”.

وأردف: “قد يذهب الرئيس نبيه بري إلى الحل الوسط إذا شعر أن الحزب اقتنع به”.

وختم حمادة: “هناك فرصة لدى كل القوى السياسية في الأيام المقبلة باختيار رئيس يشبه لبنان، والمبادرة القطرية تسبح تحت الماء وتحاول نزع الألغام من طريق الملف الرئاسي”.