حمادة: نعرب عن امتناننا لكل ما قدمته السعودية للبنان

أعرب عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة، في بيان لمناسبة العيد الوطني السعودي الثالث والتسعون، عن “فخر واعتزاز اللبنانيين والعرب بما بلغته السعودية من تقدم وحداثة وتطور، وهي التي تبقى قبلة الأنظار من خلال وقوفها ودعمها لكل الشعوب في العالم، وفي ظل قيادتها الحكيمة التي جعلت المملكة العربية السعودية دولة عصرية عبر ما بلغته من انطلاقة قلّ مثيلها في هذا العصر وعلى المستويات كافة، بفعل السياسة الرشيدة التي تنتهجها قيادة المملكة ومن خلال رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 إلى متابعته ومواكبته لكل ما يجري في المنطقة والعالم من تحولات ومتغيرات حيث بات الرقم الصعب”.

حمادة أضاف: “في العيد الوطني السعودي، لا يسعنا كلبنانيين إلا أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا لكل ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في عز الحروب والمحن والملمات التي مر بها منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت اليوم تواكب وتتابع الملف اللبناني”، وهي التي وقفت إلى جانب كل اللبنانيين ومدت لهم يد العون حيث ثمة جالية لبنانية هي الأكبر في المملكة تشكل الرافد الأساسي لذويهم وعائلاتهم، فحمى الله المملكة وشعبها الطيب وقيادتها الحكيمة”.