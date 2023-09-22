الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمادة: نعرب عن امتناننا لكل ما قدمته السعودية للبنان

منذ 5 دقائق
مروان حمادة

مروان حمادة

A A A
طباعة المقال

أعرب عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة، في بيان لمناسبة العيد الوطني السعودي الثالث والتسعون، عن “فخر واعتزاز اللبنانيين والعرب بما بلغته السعودية من تقدم وحداثة وتطور، وهي التي تبقى قبلة الأنظار من خلال وقوفها ودعمها لكل الشعوب في العالم، وفي ظل قيادتها الحكيمة التي جعلت المملكة العربية السعودية دولة عصرية عبر ما بلغته من انطلاقة قلّ مثيلها في هذا العصر وعلى المستويات كافة، بفعل السياسة الرشيدة التي تنتهجها قيادة المملكة ومن خلال رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 إلى متابعته ومواكبته لكل ما يجري في المنطقة والعالم من تحولات ومتغيرات حيث بات الرقم الصعب”.

حمادة أضاف: “في العيد الوطني السعودي، لا يسعنا كلبنانيين إلا أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا لكل ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في عز الحروب والمحن والملمات التي مر بها منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت اليوم تواكب وتتابع الملف اللبناني”، وهي التي وقفت إلى جانب كل اللبنانيين ومدت لهم يد العون حيث ثمة جالية لبنانية هي الأكبر في المملكة تشكل الرافد الأساسي لذويهم وعائلاتهم، فحمى الله المملكة وشعبها الطيب وقيادتها الحكيمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم ردًا على بري: الكنيسة "مش إبداعات ظرفية"
    النائب هاكوب ترزيان
    ترزيان: سوريّون حوّلوا عقارًا إلى ملتقى "للزعران والسارقين"
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب يختتم زيارته إلى نيويورك.. وأعباء النزوح أولويّة

    الأكثر قراءة

    الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
    تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
    ذبح بالسكين
    ذبح زوجته.. ثمّ ذبح نفسه!