حمادة يُحذّر من "حرب جديدة": لا يمكن الانصياع الدائم إلى "حزب الله"

أكد عضو “اللّقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، أن لا “أحد يملك القدرة على شن حروب داخلية، ومحور الممانعة يمنع انتخاب رئيس”.

واعتبر حمادة في حديث للـ mtv: “أننا في حرب عالمية موقعها إقليمي ولكنها بدأت تمتد والملف اللّبناني ضحيّة”، موضحًا أن “قلة الإدراك والمسؤولية تزيد الوضع القضائي والسياسي والاستشفائي سوءًا”.

وكشف عن أن “هناك هجومًا على قائد الجيش العماد جوزف عون، والفيتو مجرّد استدراج عروض، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليس توافقياً حتى اللّحظة وميشال عون لعب اللعبة ذاتها سابقاً”.

وشدد على أنه “إذا لم نُصرّ على انتخاب رئيس والإتيان بحكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى حرب جديدة”، مشيرا إلى “الدور المُستمر لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في موضوع رئاسة الجمهورية”.

وتابع: “لا نريد أن نعود الى تجربة تفتيت الجيش، ولا يمكن الانصياع الدائم إلى حزب الله بهذا المقدار في السلاح والمواقف الخارجية”.

إلى ذلك، رأى حماده أن “أفضل العلاقات الممكنة موجودة بين الدروز والمسيحيين وتحديداً مع القوات اللبنانية”، سائلا: “إلى أين يأخذ النائب جبران باسيل “التيار الوطني الحر” ومن خلاله جزءاً من الرأي العام”؟

كما أشار إلى أن “السلم الأهلي مهدّد سياسيا واقتصاديا، وهناك لعنة على اللّبنانيين ويجب انتخاب رئيس يوقف الاذعان لفريق واحد ويُعيد جمع المسيحيين”.

وأوضح أن “التمديد ليس أولوية، واللّواء عباس ابراهيم ليس بحاجة لهكذا قرار وهو أقوى بعد أدائه في الأمن العام”.

من جهة أخرى، لفت حمادة إلى أن “الحل في دمشق يجب أن يكون سريعاً لعودة النازحين السوريين”.