حماس ترفض تسليم أحد مطلقي الصواريخ نحو إسرائيل

كشفت مصادر لقناة “الحدث” أن أحد المطلوبين لإسرائيل على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين، هو شيخ فلسطيني يُقيم في جنوب لبنان، فيما ترفض حركة حماس تسليمه.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت صباح السبت 22 آذار 2025، في مناطق عدة شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق خمسة صواريخ من جنوب لبنان، في أول حادثة من نوعها منذ ثلاثة أشهر.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة من أصل خمسة صواريخ أُطلقت باتجاه مستوطنة “المطلة”، وتم اعتراضها عبر منظومة “القبة الحديدية”، بينما سقط صاروخان داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق الصواريخ يشكل “انتهاكاً خطيراً من جانب حزب الله”، رغم أن الحزب لم يتبنّ العملية، كما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى اللحظة.

وأثار الحادث توتراً جديداً على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي محدود استهدف مناطق مفتوحة في محيط بلدة الخيام ومارون الرأس، دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث يتكرر استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية في شمال فلسطين، في ما تصفه المقاومة اللبنانية بأنه “دعم لجبهة غزة وردّ على الاعتداءات الإسرائيلية”.