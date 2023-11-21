"حماس" تنعى قياديًا في جنوب لبنان.. و3 شهداء من طرابلس بغارة للاحتلال

نعت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” القيادي في كتائب القسام خليل الخراز، موضحة أنّه “استشهد مع مجموعة من إخوانه بغارة للاحتلال استهدفته في جنوب لبنان”.

هذا وقد تبيّن أنّ 3 من بين الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان، إثر استهداف سيارتهم بغارة إسرائيلية، هم من مدينة طرابلس: أبو بكر عوض، خلدون ميناوي والشيخ سعيد ضناوي.

على الأثر، تشهد مدينة طرابلس مساء اليوم، إطلاقًا كثيفًا للرصاص يطال معظم الشوارع، وأدى إلى وقوع أضرار مادية بعدما أصاب الرصاص الطائش عددًا من السيارات.

وكانت مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت بعد ظهر اليوم السيارة التي تقل الشهداء الأربعة في منطقة الشعيتية، بعد استهدافها بوقت قليل مجموعة إعلاميين تابعين لقناة الميادين، حيث استشهد كل من المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري وأحد المدنيين ويدعى حسين عقيل، وسبق ذلك استهداف منزل في كفركلا أدى إلى استشهاد المسنة لائقة سرحان وإصابة حفيدتها ونجاة عدد من الأطفال كانوا داخل المنزل.