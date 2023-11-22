"حماس" تنعى لبنانيين وتركيين في القصف أمس

صدر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الآتي:

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني المرابط وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية والشعبين اللبناني والتركي الشقيقين، أربعة شهداء من لبنان وتركيا، ارتقوا في قصفٍ صهيوني غادر على جنوب لبنان، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ، أثناء قيامهم بواجب التضامن والنصرة والإغاثة لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض في قطاع غزة لعدوان صهيوني غاشم وحرب إبادة جماعية، وهم:

– الشهيد أحمد عوض، لبناني الجنسية

– الشهيد بلال أوزتورك، تركي الجنسية

– الشهيد خالد ميناوي، لبناني الجنسية

– الشهيد يعقوب أردال، تركي الجنسية

إننا وإذ نترحّم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبطال الذين عبّروا عن حبهم للأقصى والقدس وفلسطين، وغيرتهم على إخوانهم في غزة، وجسّدوا بتضحيتهم نبض أمتنا العربية والإسلامية، لنؤكد بأن استهداف الاحتلال الصهيوني النازي لهم، لن يردع شباب أمّتنا وأحرار العالم عن مواصلة النصرة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى دحر الاحتلال النازي عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

والله أكبر والنصر لمسرانا وأسرانا وشعبنا وأمتنا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.