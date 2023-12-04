"حماس - لبنان" تعلن تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"

أعلنت حركة حماس في لبنان، (الاثنين 4-12-2023)، عن تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت حركة حماس في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب والرجال بالانضمام إلى “طلائع المقاومين” والمشاركة في صناعة مستقبل شعبهم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفذت عددا من عمليات الاشتباك وإطلاق الصواريخ انطلاقا من الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، توعد رونين بار، كبير مسؤولي الأمن الداخلي الإسرائيلي، إن إسرائيل عازمة على القضاء على حماس في جميع أنحاء العالم حتى لو استغرق الأمر سنوات، وذلك وفقًا لتسجيل بثته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” يوم الأحد.

وقال مدير الشين بيت: “مجلس الوزراء وضع لنا هدفا. وهو القضاء على حماس. ونحن عازمون على القيام بذلك. هذه ميونيخنا. (سنقضي على حماس) في كل مكان: في غزة وإسرائيل ولبنان وتركيا وقطر، في كل مكان”، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي قائلا: “سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا سنكون هناك للقيام بذلك. مسؤولية الأمن هي لنا. واجبنا هو توفير كل من الأمن والشعور بالأمان”.