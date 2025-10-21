حماية المزارع اللبناني.. وزارة الزراعة تحدد استيراد المنتجات وتكافح التهريب!

نوّه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين، إبراهيم الترشيشي، بالخطوة الأخيرة لوزير الزراعة الدكتور نزار الهاني، الذي أصدر قراراً يقضي بحصر استيراد المنتجات الزراعية بإجازات مسبقة، بحيث يتم استيراد ما يلزم السوق فقط حتى نهاية السنة الحالية.

وأكد الترشيشي أن هذا الإجراء يساهم في حماية المزارع اللبناني ويعكس حرص وزارة الزراعة على دعم القطاع الزراعي. كما أشاد بالمجهودات التي يقوم بها الوزير مع الأردن وسوريا لتسهيل تصدير البطاطا اللبنانية.

كما نوه بجهود إدارة الجمارك ووزارة الزراعة في مكافحة تهريب الخضار والفواكه، مشيراً إلى ضبط كميات كبيرة في الأسواق الزراعية، لا سيما في منطقة قب الياس.

وأوضح الترشيشي أن المزارعين يواجهون نوعين من التهريب، وأخطرهما ما وصفه بالـ”تهريب الشرعي”، حيث تدخل شاحنات عبر المعابر الحدودية مع تزوير كشوفاتها، مخفيةً كميات كبيرة من المنتجات الممنوعة تحت أسماء مسموح بها.

وأكد أن تشديد التفتيش على الشاحنات والكشف على محتوياتها أسفر عن ضبط كميات ضخمة من البندورة والحمضيات والزيتون والفواكه، ما يجعل هذه الإجراءات قادرة على وقف خسائر المزارعين منذ بداية الموسم نتيجة انهيار أسعار الخضار والفواكه.