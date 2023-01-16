أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أن “مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية على الأسواق في مختلف المناطق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وضبطت كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في أحد المتاجر فجرى حجزها وتنظيم محضر ضبط بحق صاحبه”.

كما تم تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب متاجر أخرى، وذلك لعدم الالتزام بنسب الأرباح التجارية المسموح بها قانوناً.

وتابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من أصحابها لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

من ناحية أخرى، وبعد الكشف على عدد من مواقف السيارات تم تنظيم محاضر ضبط بحق أصحابها لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لخدمة ركن السيارات.

وأكدت الوزارة أنه “رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، إستمرارها بالتشدّد في ضبط المخالفات وإحالة المخالفين على القضاء المختص”.