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حماية المستهلك تسطّر محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المولّدات

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 7:59 مساءً
المولدات الخاصة

المولدات الخاصة

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أشارت وزارة الاقتصاد في بيان، الى ان مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ونظمت عددا من محاضر الضبط بحق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.

من جهة أخرى،نظم المراقبون محضر ضبط بحق احدى الشركات المعبئة للزيوت النباتية للتلاعب بالاسعار بهدف تحقيق ربح غير مشروع.

واكدت الوزارة استمرارها في “التشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص”.

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